Pres. Piacenza: "Già il 2 gennaio vogliamo avere un nuovo attaccante"

Ai microfoni di sportpiacenza.it, sul mercato del Piacenza in vista di gennaio, ha fatto il punto della situazione il presidente Marco Gatti: "Ho visto nascere questa società e non ho nessuna intenzione di partecipare al suo funerale. La proprietà c’è, ovviamente con le sue possibilità, non vende i pezzi pregiati e investirà sul mercato per rinforzare una squadra che consideriamo già di alto livello. Il primo obiettivo è un attaccante e vogliamo averlo già il 2 gennaio. Cacia? Sono cose che nel calcio possono succedere. Le premesse per una bella storia c’erano tutte, in estate quando ho incontrato il giocatore mi aveva manifestato una sincera voglia di tornare a Piacenza per aiutarci e chiudere qui la sua carriera. Non saprei dire che cosa non abbia funzionato, certamente non è stata colpa del diverbio avuto con mio fratello Stefano che rientra in una normale, e lecita, discussione tra un presidente onorario e un suo calciatore. Ogni annata ha i suoi risvolti particolari, ora che Cacia ha rescisso cerchiamo di sostituirlo".