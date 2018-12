Pres Piacenza: "Guardalinee scandaloso, arbitro gli è andato dietro"

Marco Gatti, Presidente del Piacenza, è intervenuto in sala stampa al termine del match vinto dalla Robur Siena per 1-0: "Ci sono stati a mio parere diverse situazioni a noi sfavorevoli, ma dobbiamo guardare avanti e cercare di fare tesoro dell'ottima prestazione che ha fatto, nel complesso, la nostra squadra. Ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo concedendo una sola ripartenza al Siena, ma per il resto la partita è stata fatta solo da noi. Dobbiamo essere più forti di questi episodi, sperando che non si ripetano più".

Gli episodi ai quali si riferisce Gatti sono molteplici: dal gol annullato per una presunta posizione di fuorigioco di Pesenti, ad un calcio di rigore non ravvisato dal sig. Ayroldi di Molfetta il quale, assieme ai suoi assistenti, è stato atteso fuori dai cancelli del "Garilli" da un pubblico biancorosso inferocito per le decisioni arbitrali. Proprio in merito alla squadra arbitrale, Marco Gatti si è così espresso (fonte SportPiacenza): "Non è tanto l'arbitro a essere scandaloso, ma il guardalinee che si è dimostrato scarso da un punto di vista tecnico e non è stato aiutato dal direttore di gara, che gli è dunque andato dietro. Non voglio togliere nulla al Siena, ma gli errori visti oggi sono inqualificabili".