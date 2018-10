Pres. Pisa: "Le regole devono essere fatte rispettare"

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado è visibilmente soddisfatto dopo la terza vittoria consecutiva dei nerazzurri, nel posticipo, contro il Gozzano. "Il Pisa quest'anno ha sempre proposto il proprio gioco, anche quando non ha raccolto quanto avrebbe meritato. Persino contro il Piacenza la squadra ha fatto bene dopo il rigore. Stasera (ieri ndr) ci siamo espressi molto bene con il mister che ha inserito ragazzi che non avevano trovato molto spazio nelle precedenti partite. Il sistema di rotazione adottato sta portando ottimi frutti in termini di punti. Purtroppo non possiamo ancora guardare la classifica, non tanto per il fatto di essere all'inizio della stagione, quanto per la situazione ancora di emergenza in cui versa il nostro calcio. Ad oggi non sappiamo ancora il sistema delle promozioni in B e della qualificazione ai playoff. Conosciamo invece le gravi difficoltà che già affliggono alcune società, una delle quali milita nel nostro girone. E' un quadro veramente anomalo, se si pensa che il proprietario del Pro Piacenza sponsorizza la Lazio, la Salernitana, il Pontedera ma non paga gli stipendi ai propri dipendenti. Le regole devono essere fatte rispettare perché altrimenti vengono danneggiati club seri come il nostro. L'elezione del presidente con il 97% dei consensi finalmente dà un senso di fiducia e coesione attorno ad un'unica figura, era dai tempi di Abete che non si avevano percentuali simili. Gravina ci ha promesso che avrebbe iniziato fin da subito ad attuare il suo programma di riforme: ha ricevuto la fiducia di tutti, adesso deve dimostrare con i fatti".