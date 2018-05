Pres. Pisa: "Serve uno nuovo stadio a tutti i costi"

In casa Pisa attenzioni rivolte ai playoff, coi nerazzurri che debutteranno domenica sera a Viterbo, ma anche al futuro. In una intervista rilasciata a 50 Canale il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado fa il punto sul progetto stadio: "La progettualità è ben avviata, mancano come tutti sanno alcuni particolari necessari per l'invio del piano economico finanziario definitivo, così come il riferimento della variante urbanistica nella quale inserire il nuovo stadio. Mi auguro, e sono convinto, che anche questi passaggi verranno completati, perché il Pisa ha bisogno a tutti i costi di una nuova casa, a norma, in cui giocare le sue partite".