Fonte: TuttoC.com

“Al termine del girone d’andata il bilancio è positivo: la squadra è nuova e sta crescendo, sono convinto che faremo un bel ritorno”. Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport della situazione attuale della sua squadra e della gestione del club. Partendo dalle sue sensazioni personali. “Stiamo perdendo un po’ di entusiasmo, ma non la passione - dice il numero uno nerazzurro -. Abbiamo lavorato in maniera rigorosa per creare una società con base solida, per arrivare a vincere in modo sano. La squadra di oggi rappresenta il nostro spirito e che esce dal campo dopo aver dato tutto: volevamo 23 giocatori che tifassero Pisa e loro sono l’immagine della società”. Sul match con il Cuneo, in programma domani. “E’ una gara molto importante, che deve confermare la nostra crescita. E’ un avversario difficile, come tutti”.