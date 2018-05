Pres. Pisa: "Squadre B? Dobbiamo adeguarci, ma non da subito"

Raggiunto da Il Tirreno, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato della ventilata introduzione delle squadre B in Serie C: "Ci dobbiamo adeguare alle regole del resto d'Europa dove le seconde squadre esistono già da tempo, ma servono regole e criteri certi. L'unica eccezione è che bisogna lavorare meglio sui meccanisimi e sulle regole. Questo campionato ha altri obiettivi e non quello di far giocare chi non trova spazio nei grandi club. Credo che la cosa migliore sia di partire dalla stagione 2019/20 e non subito".