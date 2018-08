Pres. Pistoiese: "Fanucchi-Lucchese? Situazione che non esiste"

Fonte: TuttoC.com

A margine della presentazione alla stampa di Emanuele Rovini in casa Pistoiese ha preso la parola il presidente arancione Orazio Ferrari: "Non posso dire che la Pistoiese di questa stagione è la migliore degli ultimi quindici anni, direi però che sulla carta la nostra squadra è di tutto rispetto e può ambire a fare un buon campionato. In primis l’obiettivo è quello della permanenza in categoria, chiaro però che ci auguriamo che tutti gli sforzi fatti ci permettano di disputare un campionato con risultati migliori anche di quelli precedenti. Vogliamo divertire, riavvicinare i tifosi e toglierci qualche meritata soddisfazione visti tutti i sacrifici che facciamo per la squadra. Un possibile ritorno di Fanucchi alla Lucchese al momento è una situazione che non esiste. Il calciatore non ci ha fatto nessuna richiesta, lamentela o desiderio in tal senso. Per me Fanucchi è un giocatore della Pistoiese a tutti gli effetti, nel momento in cui si dovesse verificare una circostanza diversa a questa la prenderò in considerazione. Anche il fatto che ci fosse Regoli e non Hamlili a presentare la maglia è un fatto puramente casuale, sapete il sacrificio che abbiamo fatto per tenere qui Zaccaria l’anno scorso e per averlo anche in questa stagione. La sua prospettiva è quella di far bene per salire di categoria, se poi dovesse venir fuori una chiamata dalla B ne parleremo, ma credo che le squadre al piano di sopra siano abbastanza fatte".