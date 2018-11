Pres. Pontedera dopo la vittoria sulla Juve: "Mai pensato di perdere"

Il presidente del Pontedera Paolo Boschi è soddisfatto dopo la vittoria contro la Juventus U23: "La partita l’abbiamo fatta noi, siamo partiti fortissimo e abbiamo dimostrato di potercela giocare ad armi pari. Non ho mai pensato di perdere. Abbiamo iniziato alla grande e dopo l’1-0 non ci siamo scomposti. Abbiamo continuato ad attaccare - riporta Il Tirreno - e abbiamo segnato il meritato pareggio. Lì ho capito che poi l’avremmo vinta. Ci sono squadre che sono delle corazzate e altre con le quali ce la possiamo giocare. La Juventus Under 23 è una di queste e perciò è fondamentale tornare a casa con il massimo dei punti. Ci siamo riusciti, ottenendo anche il primo successo in trasferta e questo ci consente di muovere la classifica. Ma dobbiamo rimanere concentrati perché domenica ci aspetta un altro match delicatissimo contro una squadra che lotterà con noi fino all’ultimo per la salvezza. Contro l’Arzachena servirà la stessa fame, ma sono sicuro che i ragazzi non deluderanno le attese. Comunque per adesso possiamo goderci questa bella vittoria che ci permette di mettere altro fieno in cascina e avvicinarci ancora un po’ al nostro obiettivo".