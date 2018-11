Pres. Pontedera: "Ghirelli? Mi aspetto regole non aggirabili"

Fonte: Claudia Marrone per TuttoC.com

Paolo Boschi, presidente del Pontedera, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per commentare la stagione dei granata ma anche le elezioni presidenziali di Lega Pro: "Per ora il nostro è un bilancio positivo, c'è rammarico per la partita di domenica, dove abbiamo giocato una delle nostre migliori partite, con molte occasioni che non siamo riusciti a concretizzare e nell'unica dei nostri avversari hanno fatto gol. Le elezioni odierne? Mi auguro che il presidente Ghirelli con Gravina riusciranno a mettere regole certe e non aggirabili perché siamo stanchi - parlo per il Pontedera - di vedere società che aggirano tutti i paletti mentre noi siamo in regola. Noi mettiamo firme e rischiamo in prima persona mentre altri non lo fanno".