Il presidente del Pontedera Paolo Boschi, raggiunto da TuttoPisa.it, ha introdotto l'attesa sfida di domenica contro il Pisa: "Pontedera e Pisa arrivano alla sfida di domenica separati da un solo punto, anche se i nerazzurri hanno una partita da recuperare. Sarà una gara tirata, come tutte quelle giocate fra queste due squadre. Nel corso di questi giorni che ci separano dal match lo staff tecnico e sanitario cercherà di recuperare tutti gli acciaccati, per presentarsi nel migliore dei modi alla sfida. Sappiamo di incontrare una delle formazioni più forti del girone, per la quale non servono presentazioni. Sarà anche l'occasione per una giornata di festa della provincia pisana perché Pisa e Pontedera storicamente sono sempre state vicine e anche a livello calcistico c'è una grande stima ed un profondo rispetto fra i due club. Da una parte i nostri tifosi, dall'altra i tanti tifosi nerazzurri che riempiranno il settore ospite, coloreranno una partita bella da vedere".