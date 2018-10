Pres. Pontedera: "Spavaldi contro la Robur con 8 under in campo"

Paolo Boschi, patron del Pontedera, a La Nazione fa il punto dopo il buon pari ottenuto nel derby a Siena: "La squadra mi è piaciuta tanto, ha saputo tenere bene il campo, è stata spavalda nonostante l'avversario importante. È vero che i bianconeri disputavano la prima partita ma la qualità non si discute. Nelle nostre fila c'erano 8 under in campo e schierarsi così non è da tutti".