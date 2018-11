Pres. Pordenone: "Col Monza un trampolino di lancio. Per noi e per loro"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Dalle colonne de Il Gazzettino Mauro Lovisa, numero uno del Pordenone, ha fatto il punto sulla formazione neroverde attualmente in un momento di flessione: "Preoccupato? No, perché si tratta di crisi di risultati, non certo di gioco. Anche con la Triestina abbiamo comandato noi la partita. Avremmo dovuto chiudere con un paio di gol di vantaggio già la prima frazione e invece ci siamo trovati sotto per alcuni errori incredibili e per l’incapacità di concretizzare la mole di gioco prodotta. Devono svegliarsi anche gli attaccanti. Non tanto Candellone, che fa un lavoro massacrante per la squadra, quanto chi di volta in volta gli sta vicino (Magnaghi e Germinale, ndr). Sono comunque giocatori di valore e prima o poi si sbloccheranno. Speriamo prima. La gara col Monza? Anche loro, come noi sta vivendo un periodo non eccezionale. Guarderemo entrambi a questa partita come un trampolino di lancio. Vorremo vincerla entrambi, per questo non sarà gara da tripla: una delle due uscirà con i tre punti. Io dico che sarà il Pordenone"