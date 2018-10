Pres Potenza: "Soddisfatti per vittoria ma vorrei soffrire di meno"

© foto di Bernd Feil/PhotoViews

Salvatore Caiata, presidente del Potenza, intervenuto in sala stampa al termine della vittoria di Siracusa, ha dichiarato: "Vorrei soffrire un po' di meno, sinceramente. Nel primo tempo abbiamo avuto tre o quattro occasioni. In questa categoria non è facile avere spazi e occasioni. Quando ti capita devi essere bravo a chiudere la partita. Soprattutto dopo quanto accaduto mercoledì contro la Reggina. È chiaro che comunque siamo estremamente soddisfatti, perché venire a vincere su questi campi è molto difficile. Ringrazio la società Siracusa che ci ha accolto con grande signorilità. Siamo accomunati a questo club nel percorso di costruzione di regole più chiare per tutti. La società è stata messa sotto stress per risolvere il problema della fideiussione e dopo qualche giorno ci sentiamo dire che le altre fideiussioni non sostituite vanno bene. Questo calcio non va più bene. Non possiamo giocare senza sapere dove andranno le classifiche. Ora ci saranno ricorsi, sentenze, appelli, altri ricorsi. Abbiamo bisogno di certezza, le classifiche vanno scritte dal campo. Mi auguro che con l'elezione di Gravina si inizi a giocare a calcio e pensare al campo, senza dover far decidere i campionati ai Tribunali e agli avvocati".

"Nella classifica del pubblico come numeri siamo secondi solo a Catania e come occupazione dello stadio siamo primi, con una percentuale dell'88%. Quasi duecento tifosi hanno fatto dieci ore di viaggio per essere a Siracusa. E questo vuol dire che la gente è vicina alla squadra, c'è attaccamento ai colori e vitalità".