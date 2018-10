Pres. Pro Vercelli: "B sul campo? Tre club hanno falsato tutto"

Fonte: www.tuttoc.com

La B non vuole le 22 squadre, e opta per il Consiglio di Stato, impugnando di fatto la sentenza del TAR che invece ieri apriva ai ripescaggi.

Tra le formazioni interessate, la Pro Vercelli: i microfoni di TuttoC.com, in questa convulsa giornata, hanno raggiunto il patron della bianche casacche, Massimo Secondo: "A noi il ricorso al Consiglio di B è stato notificato questa mattina, quindi non è stata una decisione dell'assemblea, al massimo è arrivata la ratifica nel pomeriggio. La FIGC aveva espresso chiara intenzione di ottemperare a quanto deciso dal TAR, provvedimento di immediata esecuzione, ma evidentemente altri non vogliono ammettere i propri errori e preferiscono proseguire su questa linea ostruzionistica per far passare tempo, ma se sarà necessario anche noi ci difenderemo al Consiglio di Stato: mi auguro solo non vincano sempre i furbi. A ogni modo non faccio polemica con la Lega B e Balata, sarebbe troppo facile".

C'è però amarezza.

"La cosa che mi da più fastidio, è continuare a leggere dei club che si sono guadagnati la B sul campo. Chi sarebbero? Avellino, Bari e Cesena? La B loro se la sono guadagnata in modo irregolare, tanto che poi sono state estromesse, hanno avuto la B per la troppa tolleranza di chi doveva verificare, ma così facendo non ha messo tutti nella stessa condizione per competere sul campo. I ripescaggi erano una sorta di sanatoria, un rimedio a un errore per il quale non si era intervenuti per tempo. Ma ripeto, parlare di B conquistata sul campo rischia di presentare una realtà distorta e scorretta, quei club hanno falsato un campionato".

Ma cosa succederà adesso?

"Per quanto mi riguarda, la B può fare il suo percorso, ma Fabbricini ha agito violando lo statuto e con eccesso di potere, per fortuna che adesso il TAR ha recepito queste cose, seppur tardivamente. E per altro con l'intervento del Governo, che mi sembra di aver capito si sia espresso nella stessa misura del TAR".

Parlava di tempistiche. A ogni modo tardive: quanto vi sentite danneggiati?

"Noi, come le altre cinque squadre rimaste alla finestra in attesa di capire quello che sarebbe potuto succedere, siamo danneggiate in ogni caso. Ci potrà essere un risarcimento economico, come previsto dal TAR, ma nonostante questo, e anche se dovessimo rimanere in C, saremmo danneggiati: vi pare normale giocare ogni tre giorni per interi mesi? Neppure Juventus e Real Madrid hanno questi ritmi. E il discorso vale anche in caso di ripescaggio: dovremmo recuperare 9 o 10 gare, con un mercato non adeguato per la categoria, perché anche se aprissero una finestra di mercato di una settimana, questa non è equiparabile al mercato estivo. In ogni caso il danno lo abbiamo subito".