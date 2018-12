Pres. Pro Vercelli: "Media di 2 punti a gara, gruppo da non modificare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Era atteso il suo intervento, e adesso il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo ha parlato. Facendo il punto della situazione soprattutto in chiave mercato, con la finestra di gennaio ormai alle porte. Queste le sue parole, riprese da La Stampa:

"Siamo a quattro punti dalla vetta: dire che questa Pro Vercelli abbia bisogno di rinforzi mi sembra irrispettoso nei confronti dei ragazzi e del mister. Per i ben informati, il mercato bianco sarà ricco perché la Pro dal Chievo, secondo la sentenza del TFN, ha preso 600 mila euro per Bani. Vorrei fare una precisazione: quei soldi si riferiscono allo scorso campionato e sono stati già incassati e spesi dalla Pro Vercelli. Il Chievo ha fatto ricorso pensando che non era necessario pagarli e gli è stato dato torto. Quella cifra non può però contribuire al mercato invernale".

E aggiunge poi: "In C c’è una regola ben precisa: in ogni rosa ci possono essere solo 14 over. Noi siamo in 15 perché contiamo Simone Rosso, che si è infortunato e siamo stati obbligati a inserire un altro giocatore. Siamo già in esubero".

Conclude: "Questa squadra secondo me non ha bisogno di nulla: questo gruppo non deve essere modificato. Lo dice il campo: i ragazzi in 15 partite hanno raccolto 29 punti e ci sono ancora due gare da recuperare. Stiamo viaggiando ad una media di due punti a partita: cosa volere di più? Con questo non dico che non si farà nulla. Faremo dei ragionamenti e se ci sarà l’opportunità interverremo, ma gli obiettivi in vista del mercato di gennaio sono quelli di recuperare Simone Rosso e portare a migliorare ulteriormente i nostri tesserati. Il nostro obiettivo è quello di fare i playoff e far crescere i giovani di nostra proprietà. Questo non significa non aver ambizioni di vittoria del campionato".