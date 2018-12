© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Festa di Natale in casa Renate e da lì è giunta la voce del presidente nerazzurro Luigi Spreafico, raccolte dai colleghi de Il Giorno: "Dopo la sconfitta di domenica vedo il bicchiere mezzo pieno perché la squadra ha disputato la miglior partita dell'anno e non meritava di uscire sconfitta, anzi. Non attacchiamoci più all'arbitro, dobbiamo essere forti noi quando le cose non vanno bene". E sul cambio in panchina il numero uno del club lombardo ha evidenziato: "Se oggi c'è un allenatore nuovo significa che abbiamo commesso qualche errore all'inizio. In primis il sottoscritto che ha avallato la scelta".