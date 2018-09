© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

Giuseppe Leonardi, presidente della Sicula Leonzio, alza la voce a La Sicilia di fronte ai continui rinvii in Serie C che hanno portato a slittare l'inizio del campionato a metà settembre: "Tutte le liti danneggiano noi presidenti che dobbiamo organizzare e sovrintendere. In C ci sono molti silenzi, non si espone nessuno. Dà fastidio questo silenzio, non si fa nulla di concreto per cambiare lo stato attuale delle cose. Se, per esempio, si prende in considerazione il rinvio del calendario, le dico che avrei proceduto alla composizione delle giornate con le "X" e sarei partito già questa domenica. È stato commesso un errore all'inizio. Bisognava perseguire la strada del Novara riammesso in B, poi si è tornati indietro ed è inconcepibile una B a 19. Se c'è un format a 22 squadre perché sconfessare il regolamento? Qualcuno monopolizza e non è giusto".