Pres. Samb: "Contestazione? A volte l'istinto suggerisce di mollare"

Lunga intervista quella concessa dal presidente della Sambenedettese, Franco Fedeli al Corriere Adriatico. Ecco uno stralcio delle sue parole: "La Samb per me è un enorme motivo di soddisfazione ma adesso lo è meno per qualche contestazione che ritengo insensata. Cosa devo fare allora? Devo riflettere. Certe volte il mio istinto mi suggerisce di mollare, ma poi ci ripenso sempre. Io mangia allenatori? Se le cose non vanno bene devo per forza cambiare qualcosa, altrimenti potrebbero anche peggiorare. Errare umano ma perseverare è diabolico".