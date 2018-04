Pres. Samb: "Matematicamente ai playoff. Risultato consolante"

Non ha regalato il primo tempo la Sambenedettese che anzi ha chiuso la pratica Teramo proprio nei primi 25' gestendo poi il risultato acquisito: "Non avremo regalato il primo ma il secondo sì - evidenzia in sala stampa patron Franco Fedeli - abbiamo atteso troppo, ma alla fine è arrivato un risultato importante: siamo matematicamente nei playoff e questo ci consola". Ora l'obiettivo potrebbe essere quello di agguantare il secondo posto: "Visto come sono andate le cose, c'è del rammarico".

Fedeli ha avuto qualche timore che il Teramo potesse riaprire la contesa: "I timori ci sono sempre, ma non ci è riuscito ed è meglio così. Ma la rosa nostra non la scopriamo ora: è piena di petali, nonostante qualche infortunio di troppo. Bellomo? Quando gioca fa la differenza, mi fa rabbia quando non entra in partita".