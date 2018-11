Pres Samb: "Ripresa inguardabile. Numero spettatori? Meglio in D"

Un Franco Fedeli furibondo al termine del 2-2 interno contro il Pordenone. Il presidente della Sambenedettese, come riportato da tuttosamb.it, ha affermato: “La Samb del secondo tempo è inguardabile, me lo sentivo che sarebbe arrivato il pareggio per questo continuavo a ripetermi che ci voleva calma dopo il raddoppio. L’errore di Sala è stato decisivo, ha rimesso il Pordenone in partita. Mi ha detto che è scivolato, ma per me è stata una papera. Non so cosa dire, poche squadre si sarebbero fatte rimontare sul 2-0, sono molto arrabbiato. Il numero degli spettatori? Si può gestire così una società che ha più di 200.000 euro da pagare al mese? Allora vuol dire che meritiamo di tornare in Serie D, visto che in quella categoria incassavamo di più. Qui siete tutti bravi a fare i padroni con i soldi degli altri, a criticare sempre un presidente. Si cerca anche di mettere sempre contro me e la tifoseria, quante persone potranno venire a San Benedetto se si cerca sempre di mettere in risalto cose negative per la società?”.