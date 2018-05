Pres. Sicula Leonzio: "Playoff? Stagione già eccezionale"

Fonte: TuttoC.com

Giuseppe Leonardi, presidente della Sicula Leonzio, in una chat diretta con i tifosi bianconeri, in vista dei playoff ha dichiarato: "Viviamo alla giornata, è un evento che va affrontato così, specialmente per chi giocherà in trasferta come noi. Sappiamo già che è una vittoria essere arrivati fin qui, partendo da neo promossi, con tante difficoltà non dipendenti da noi. Nei mesi passati ho letto delle imprecisioni sullo stadio "Nobile", lo stadio è sempre stato a norma, l'unica cosa da risolvere era l'impianto di illuminazione. Abbiamo però avuto un danno, sia di immagine che economico, con ben sei mesi lontano dai nostri tifosi. È stato un ritorno da record, ma il danno purtroppo resta. Mi aspettavo qualche spettatore in più ma credo sia fisiologico. Dobbiamo ora capire cosa vogliamo fare da grandi".