Pres. Ternana: "Perseguiremo tutte le strade nelle opportune sedi"

© foto di Federico Gaetano

Nonostante un periodo di personali ferie, il presidente della Ternana Stefano Ranucci sta monitorando le vicende legate ai campionati di Serie B e Serie C e ci tiene a precisare quando segue, affidando le sue parole alle colonne de Il Messaggero:

"Ci tengo a precisare che nei contenziosi sui ripescaggi così come in contenziosi di altra natura non abbiamo mai avuto alcun interesse ai risarcimenti, perché la proprietà e tutti nella società siamo abituati a guadagnarci ogni giorno da vivere con il lavoro, con determinazione e con spirito di abnegazione. La Ternana è decisa ad ottenere il rispetto della legalità, per cui qualora dovessero essere individuate ed accertate responsabilità personali in questa vicenda, non esiteremo a perseguirle senza indugio nelle opportune sedi, anche attraverso questo percorso. Tutto ciò ci costerà sacrificio morale ma le condizioni che si stanno verificando ci impongono atteggiamenti forti e determinati".