Pres Ternana: "Voto a Balata? Due, massimo tre"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Ranucci, presidente della Ternana, intervenuto su graffisulpallone.com, in merito al mancato ripescaggio e all'ormai definitiva partecipazione alla Serie C ha dichiarato: "Come stabilito dall’Assemblea Federale, continueremo a combattere. Sia sul campo, per raggiungere i vertici della categoria. Che nei tribunali, a questo punto con un’azione risarcitoria. La Vibonese sta ancora trattando per un mancato ripescaggio in Serie C, già lì si parla di milioni di euro. Andremo avanti, affronteremo il campionato di Serie C, felici di restituire lo spettacolo del calcio ai nostri tifosi. Non so chi dovrà frugarsi nelle tasche. Non vorrei fosse la nostra Federcalcio, per azioni scellerate da parte di qualcuno”.

Poi Ranucci dà i voti e su Balata, presidente della Lega B, afferma: “Per quello che diceva, per aver inizialmente difeso il Novara alle prime schermaglie di ripescaggio, per l’aver detto alcune cose, per la veemenza e per i modi poco eleganti… Sono indeciso fra un 2 ed un 3”. Piace invece Gravina: "Lo conosco da diverso tempo. Ha spessore e preparazione. Per quanto fatto finora, ha una sufficienza piena. Vediamo se continua a mantenere il voto”.