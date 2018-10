Pres. Vibonese: "Non siamo ancora al top, possiamo migliorare"

Il presidente della Vibonese Pippo Caffo è raggiante dopo il successo sulla Sicula Leonzio che ha permesso ai calabresi di issarsi al terzo posto: "Siamo addirittura avanti al Catania. E il bello è che non siamo ancora al top e possiamo migliorare ancora appena recupereremo anche gli infortunati. La nostra squadra sta venendo fuori piano piano con tanti ragazzi che si stanno mettendo in mostra. Oggi (ieri ndr) abbiamo vinto e lo abbiamo fatto bene. Da tre partite non prendiamo gol, nonostante le assenze".