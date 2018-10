Pres.Virtus Francavilla: "Senza stadio a gennaio termina il mio progetto"

Fonte: TuttoC.com

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, dalle colonne del Quotidiano di Brindisi annuncia provvedimenti drastici in caso di continue problematiche al proprio terreno di gioco, ancora non utilizzabile: "Non ho nulla contro l'amministrazione comunale ma, fino a ora, nello stadio di Francavilla, sono state compiute solo opere marginali. Il grosso del lavoro non è stato ancora fatto e nutro dubbi sul fatto che si possa consegnare lo stadio a dicembre. Poi spero di essere smentito e ne sarò felicissimo. Potrei completare io altri lavori secondari come il riposizionamento della fibra ottica e delle telecamere a circuito chiuso, necessari per ottenere il nulla osta della Lega, ma è chiaro che se non avremo lo stadio per i primi di gennaio il mio progetto potrebbe terminare visto che non saremmo più nelle condizioni di programmare le attività per gli anni futuri. E io non so fare sport a casaccio, noi vogliamo fare le cose per bene e con serietà".