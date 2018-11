Pro Patria, Javorcic: "Affrontiamo una squadra di qualità"

Il Corriere di Torino su Kean: "In Nazionale il giovane dei record"

La Stampa: "Blitz di CR7 per stare con il Portogallo"

Il Corriere del Mezzogiorno titola: "Insigne cambia per la Nazionale"

Il Corriere di Verona su Grosso: "Una settimana per rialzare l'Hellas"

"Ci troveremo di fronte undici giocatori molto competitivi: hanno cambiato allenatore, quindi potrebbero riscontrare qualche difficoltà in avvio, ma i componenti della rosa del Pro Piacenza hanno dimostrato, già nel corso del derby con il Piacenza, di sapersi muovere piuttosto bene sul rettangolo di gioco", ha concluso.

Ivan Javorcic , attuale allenatore della Pro Patria, ha parlato di fronte ai giornalisti a poco più di ventiquattro ore dalla sfida esterna di domani contro il Pro Piacenza. Il tecnico croato, alla guida del club varesotto dall'aprile dello scorso anno, ha commentato: "Sarà importante non avere problemi di concentrazioni, siamo nel pieno del campionato e le prestazioni sono assai importanti. Affronteremo una squadra molto valida, composta da giocatori che abbinano ottimamente qualità fisiche a qualità tecniche: sarà una sfida molto complicata".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy