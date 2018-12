Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Ivan Javorcic, tecnico della Pro Patria, intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Gozzano, ha dichiarato: "Sarà sicuramente una partita interessante e difficile. Già dalle due partite in Coppa che abbiamo giocato si possono prendere elementi interessanti. Credo che entrambe siamo cresciute parecchio, c'è stato un buon approccio con la categoria. Sarà una sfida decisa dai dettagli e dai singoli duelli. Il Gozzano sta facendo bene, non ha mai perso in trasferta, ci sono tutti i motivi per fare una prestazione di livello però, perché la gara Arezzo ci ha lasciato molta consapevolezza. Ogni gara è ovviamente una storia a sé, noi siamo pronti per questo appuntamento. Bertoni e Fietta siam riusciti a farli giocare insieme solo per una ventina di minuti. Abbinano le loro qualità in maniera ideale, dando equilibrio alla squadra. Possono diventare una coppia di centrocampisti molto utile".