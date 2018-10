Pro Patria, Javorcic: "Ho visto una squadra determinata"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Ivan Javorcic, tecnico della Pro Patria, intervenuto in sala stampa, ha presentato così il match di domani contro la Pro Vercelli: "È stata una settimana tipo, ho visto una squadra determinata, concentrata, con grande intensità. È quello che deve essere un po' il nostro percorso. Come ci arriviamo ce lo dirà solo il campo, quello che dobbiamo fare è mantenere lo stesso approccio delle gare fuori casa che ci hanno temprato. Affrontiamo un avversario forte, sicuramente una delle migliori del campionato, è equilibrata e ha tutte le caratteristiche per puntare alla promozione. Affrontiamo tre partite in una settimana, è chiaro che ci sarà bisogno di tutti. La squadra è molto omogenea, ci sono giocatori che offrono garanzie simili tra di loro".