Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Vigilia della delicata trasferta ad Arezzo per la Pro Patria, domani ore 14.30 nella gara valida per la 14^ giornata del girone A di serie C. Attraverso i canali ufficiali del club ha parlato il tecnico dei bustocchi Ivan Javorcic:

"Andiamo ad affrontare probabilmente la squadra più in forma del campionato, in uno stato d'animo importante, molto solida con qualità importanti, e in casa si è creato un ambiente che gli può spingere ad andare ad oltre. Sicuramente sarà una partita difficile per noi, l'abbiamo preparata come sempre cercando di assorbire i punti forti andando ad incidere sui punti deboli dei nostri avversari. Tutti i giocatori sono nelle migliori condizioni, soltanto Molnar aveva bisogno di più tempo, il nostro obiettivo è quello di mantenere il nostro sistema di gioco più a lungo possibile, cambiando gli interpreti a secondo delle esigenze per creare una identità alla squadra".