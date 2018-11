Pro Patria, Javorcic: "Vogliamo migliorare i nostri numeri"

Fonte: TuttoC.com

Vigilia di gara per la Pro Patria, che domani, tra le mura amiche dello "Speroni" riceverà il Pontedera. La conferenza pre gara, come di consueto, tra i bustocchi è tenuta da mister Ivan Javorcic:

"Il Pontedera è una squadra solida che prende pochi gol, e questo deve essere un po' il nostro obiettivo, i numeri vanno migliorati: per una serie di circostanze, ci troviamo con qualche gol di troppo subito, e la media tra gol fatti e patiti è prossima alla zero. I granata hanno molta esperienza in categoria, ci aspetta una gara molto difficile, anche se probabilmente ci sarà equilibrio e gli episodi faranno la differenza: i sistemi di gioco sono speculari, di conseguenza i duelli saranno determinanti".

Sulla formazione il tecnico non si sbilancia troppo: "Aspettiamo domani a veder la formazione, qualcuno abbiamo recuperato, ma dovrò fare scelte più accorte domani, abbiamo ancora 24 ore per decidere. In campo andrà chi può garantire migliore prestazione".