Pro Patria, Santana: "In questi anni ho imparato tantissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Alberto Santana, esterno offensivo della Pro Patria, è stato intervistato da Soccermagazine.it: "Questa è una fase di crescita molto importante per la mia carriera, ho imparato più in questi anni che in quelli che ho vissuto ad alti livelli, quindi sono molto contento di far parte di questi anni della Pro Patria. Le squadre B in serie C'?Penso che se fatta bene sia una cosa molto interessante, che darebbe possibilità a tanti giovani che sono nelle grandi squadre di farsi vedere. Però penso che sia una cosa che debba essere fatta molto meglio di com’è stata fatta quest’anno".