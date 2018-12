Pro Piacenza, dietrofront sulla stadio. Si gioca ancora al Garilli

Fonte: http://new.propiacenza.it/

© foto di TuttoLegaPro.com

Il Presidente del Pro Piacenza Maurizio Pannella comunica che per il bene del territorio e dei nostri tifosi, dopo una cordiale ed amicale chiacchierata con il Presidente del Piacenza Marco Gatti, si è scelto di rimanere nella città che per 100 anni è stata casa nostra.

Il Pro Piacenza intende ringraziare il Piacenza Calcio e le istituzioni cittadine per aver compreso le nostre esigenze e quelle dei nostri tifosi e comunica che appena sarà possibile le due compagini si affronteranno in una gara amichevole utile a far comprendere che si più essere rivali in campo ma amici fuori dallo stesso.