Pro Piacenza, Giannichedda: "News società? Noi giochiamo a calcio"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Giuliano Giannichedda, allenatore del Pro Piacenza, ha parlato del delicato momento che ha toccato la sua squadra ma ha cercato di virare l’attenzione sulla sfida con il Cuneo (ore 20,30) che si disputerà oggi allo stadio ‘Garilli’. “Abbiamo cercato di capire quanto successo a livello societario - ha dichiarato il tecnico, nelle parole raccolte da Sportpiacenza.it -. Noi siamo qui per giocare a calcio ed al momento non sono emerse novità. Tutti i ragazzi stanno facendo bene e anche a Pisa credo avremmo meritato qualcosa di più. Il Cuneo è una squadra brava a tornare dietro la linea della palla e a pressare in ogni zona del campo”.