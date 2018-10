Pro Piacenza, grana stipendi: i giocatori pensano alla messa in mora

Clima non proprio sereno in casa Pro Piacenza. Nonostante il TFN abbia dato ragione al Pro e alle altre squadre che hanno presentato il ricorso per la vicenda legata alla fideiussione Finworld, non tutti i problemi sembrano risolti. Secondo quanto riferisce sportpiacenza.it, c'è adesso da risolvere la questione legata al saldo dei vari emolumenti, con la scadenza che era fissata per il 16 ottobre: ai colleghi piacentini, seppur non ufficialmente, il club aveva comunicato di aver saldato tutte le pendenze nella giornata di martedì (l’ultima disponibile), ma la versione contrasta con quanto accaduto oggi, visto che i giocatori si sono riuniti, dopo un confronto con mister Giannichedda, e stanno pensando di mettere in mora la società rivolgendosi ai legali dell’AIC.