Pro Piacenza, Ledesma: "Qui per giocare, non sono venuto per svernare"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Ledesma, giocatore del Pro Piacenza, ha parlato nel corso di un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Sono qui per giocare titolare. Sto bene e voglio lasciare il segno. Non sono sceso di categoria per svernare, ma perché sono ancora innamorato di questo sport. C’è un progetto ambizioso. Conosco la proprietà dai tempi della Lazio (la Seleco era lo sponsor dei biancocelesti, ndr) e sono persone molto serie. Mi hanno voluto a tutti i costi per essere il leader della squadra e un punto di riferimento per i giovani. E poi...".

Nel Girone A la squadra avrà come avversaria la Juve B: "Sono favorevole. Anzi mi dispiace che l'abbia sfruttata solo la Juve. Giocare in C è sicuramente più utile ai giovani per crescere. L'anno scorso in Svizzera c'erano tanti ragazzi di 17 anni che giocavano titolari, da noi invece si perdono in Primavera”.