Pro Piacenza, Londrosi: "La situazione si sta normalizzando"

Il direttore generale del Pro Piacenza Massimo Londrosi intervistato da TuttoC.com ha fatto il punto sulla situazione del club emiliano che sta vivendo un momento complicato sul piano finanziario coi giocatori che potrebbero tornare alla carica chiedendo la messa in mora: “È una società che si sta normalizzando. Ha pagato gli emolumenti di luglio e agosto, ha pagato una parte dei fornitori e piano piano sta tornando alla normalità. Ci vuole ancora del tempo per mettere tutto a posto ma le prospettive sono positive. Secondo me a breve ci sarà un rasserenamento generale. - continua Londrosi - Dal punto di vista numerico effettivamente 32 tesserati è un po' inspiegabile come cosa, al momento abbiamo risolto la posizione di alcuni, siamo diminuiti di qualche unità e questo tipo di lavoro proseguirà nei prossimi giorni. Stiamo lavorando per raddrizzare la rotta, sono convinto che riusciremo a farlo con tutta una serie di provvedimenti per normalizzare una situazione che normale non era. In questo momento l'obiettivo è il raggiungimento della serenità, poi si potrà passare anche agli obiettivi sportivi e, ovviamente, al mantenimento della categoria sul campo".