Pro Piacenza, verso l'addio al "Garilli": si guarda a Fiorenzuola

E' ancora caso tra Piacenza e Pro Piacenza, come in estate ancora una volta per lo stadio "Garilli", impianto cittadino che ospita entrambe le formazioni. Anche se, occorre ricordare, il Piacenza, avendo vinto il bando, è gestore dello stesso per tutta la stagione, mentre il Pro Piacenza è affittuario, con gli stessi termini della passata annata.

Ma, come riferisce sportpiacenza.it, la discussione sull’affitto si è riaccesa nelle scorse settimane, con un incontro tra i due club, e il Pro che ha giudicato eccessivamente alto il canone di affitto, che ammonta a circa 6mila euro a gara. Ecco qui di che i rossoneri hanno preso al vaglio un'alternativa, che risponde allo stadio "Comunale" di Fiorenzuola. Non senza problemi: lo stadio ospita già le gare della squadra cittadina, ma anche alcune partite di Lentigione e Carpaneto, squadre di Serie D