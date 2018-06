Pro Vercelli, confermato Grieco in panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Pro Vercelli ha confermato Vito Grieco in panchina: sarà lui l'allenatore del club anche nella prossima stagione. Non è riuscito nell’impresa di salvare il club, ma il suo breve lavoro è stato ugualmente apprezzato dalla società: nella prossima stagione infatti la Pro Vercelli ripartirà da Vito Grieco in panchina, decisione ormai presa. A riferirlo è Sky Sport.