Pro Vercelli, Crescenzi: "Partiti bene, andiamo avanti così"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Insieme a Grieco e Morra, non manca la gioia di Luca Crescenzi, difensore centrale della Pro Vercelli, per i tre punti conquistati dalle bianche casacche contro la Carrarese (3-1). “Abbiamo interpretato bene la gara - ha dichiarato il giocatore, nelle parole raccolte da MagicaPro.it -. La Serie C si basa sull’aiutarsi e sul battagliare gara dopo gara, siamo partiti con il piede giusto e dobbiamo continuare così”. Il difensore parla della classifica. “Siamo alla seconda giornata, il campionato è ancora lungo. Non bisogna guardare la graduatoria, adesso però abbiamo partite in meno. Lo faremo più avanti”.