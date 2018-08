Pro Vercelli, Foglia: "Lavoriamo per arrivare ad inizio campionato al top"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Pro Vercelli Michele Foglia ha parlato in conferenza stampa: "Ci alleniamo dal 10 luglio e stiamo lavorando bene, anzi sempre meglio, visto che cominciano a vedersi i primi concetti. Pian piano otterremo la condizione sempre migliore, di modo da arrivare ad inizio campionato al top. Conosco già il mister, avendolo avuto in Primavera e so i movimenti che ci chiede, nonché il lavoro nelle due fasi. Non so bene a chi mi ispiro, giocando col 4-4-2 devi saper fare entrambe le fasi, quindi non ho un'idea concreta di giocatore".