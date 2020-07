Pro Vercelli, Gilardino ai saluti: “È stata una palestra importante per la mia crescita”

vedi letture

Il tecnico Alberto Gilardino attraverso il proprio profilo Instagram ha salutato la Pro Vercelli ringraziando società, squadra e staff per questa stagione appena conclusa: “Si chiude questa stagione e non posso che ringraziarvi. Grazie ai miei ragazzi per esservi battuti sul campo e per aver onorato questi colori fino a che è stato possibile. Grazie al mio staff, fisioterapisti, magazzinieri e tutte le persone che sono ogni giorno dietro le quinte per lo straordinario lavoro svolto. GRAZIE a Massimo Secondo che negli ultimi dieci anni ha costruito una bellissima realtà, rendendo possibile tutto questo e grazie di avermi dato l’opportunità, insieme al Direttore Varini, di allenare questo gruppo fantastico. È stata una stagione incredibile e una palestra importante per la mia crescita professionale. Non so cosa mi riserverà il futuro, ma ci tengo a fare un grande in bocca al lupo alla Pro e a tutti i suoi tifosi”.