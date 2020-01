© foto di Federico Gaetano

Alberto Gilardino ritroverà Silvio Berlusconi e Adriano Galliani da avversari. Il tecnico della Pro Vercelli, in conferenza stampa, ha analizzato così il cammino del Monza, primo incontrastato nel Girone A di Serie C: "È attrezzato persino per fare un campionato di media/alta classifica in Serie B. Loro hanno già vinto, noi giochiamo per salvarci, le motivazioni domani devono contare. Sono molto bravi nel gioco e nelle individualità. Noi cercheremo di dare loro qualche grattacapo cercando di fare una partita gagliarda, con coraggio e voglia di stupire. Domani è la terza partita in una settimana, i viaggi possono pesare, ma io vedo la squadra in salute anche a livello mentale".