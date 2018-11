Pro Vercelli, Grieco: "Bravi a vincerla nella ripresa, concesso poco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’allenatore della Pro Vercelli, Vito Grieco, commenta così la vittoria in casa dell’Arzachena per 3-1: “Va dato merito all’Arzachena di aver disputato una buona gara e di aver segnato un gol di pregevole fattura al termine di un’azione con belle trame di gioco. Noi siamo stati nella gara, non ci siamo disuniti e nella ripresa siamo stati bravi a vincerla. Siamo andati sempre a raddoppiare, rendendo impossibile il gioco in profondità all’avversario. Abbiamo concesso al massimo qualche cross”.