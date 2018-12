Pro Vercelli, Grieco: "Classifica ottima, non dobbiamo fare 100 punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima della seduta di rifinitura, l'allenatore della Pro Vercelli Vito Grieco ha risposto alle domande dei giornalisti. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei piemontesi, riportate da magicapro.it: "Abbiamo diversi indisponibili, purtroppo ho poca scelta per cambiare in corsa. Non ci sarà anche Comi: è così, lo sapevamo. Non mi piace piangere, ma questa è la settimana più difficile del campionato. Devo trasmettere ai ragazzi la voglia di fare un altro sacrificio più mentale che fisico, non devono abbattersi nei momenti più complicati. Ma sono convinto che faremo una buona prestazione.Stanchezza? Conta la testa, ma bisogna averla. Maggiormente per le squadre che hanno lottato nei tribunali in estate, che sono le più penalizzate. Non mi piace, ma guardiamo avanti. Vorrei sottolineare ancora una volta che noi stiamo facendo giovani di nostra proprietà, che abbiamo cresciuto noi. A Lucca hanno giocato titolari Iezzi e Sangiorgi, che sono stati i migliori: una soddisfazione incredibile, questo deve essere sottolineato. Dall’inizio o a partita in corso ne impieghiamo sempre tantissimi, è un merito che va rimarcato oltre ai risultati. Quindi voglio elogiare i nostri giovani e i vecchi che finalmente si sono calati nella nostra mentalità: mi riferisco a Tedeschi e Schiavon, giocatori importanti che ci hanno messo un po’ di tempo. Stiamo facendo un ottimo campionato. Tutte le squadre vanno rispettate, si può vincere e perdere contro tutti. Sono contentissimo della mia squadra, che gioca con un’idea e una logica ben precise. Sappiamo soffrire. Dal dieci luglio abbiamo messo dei paletti ben precisi, i ragazzi sanno cosa chiedo e di cosa parlo. Mi spiace che alla prima sconfitta si inizi a criticare. Abbiamo un’ottima classifica e giochiamo abbastanza bene: ricordiamoci che non dobbiamo fare 100 punti. Da Silva? Domani purtroppo non ci sarà, l’infortunio non sembra grave ma non è pronto per la Pistoiese. Schiavon pensavo di inserirlo a venti minuti dalla fine, per fargli mettere minuti nelle gambe: è dovuto entrare nel primo tempo a Lucca e ha risposto molto bene. Per le scelte di formazione di domani mi prendo ancora un po’ di tempo, sceglierò all’ultimo".