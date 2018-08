Pro Vercelli, il pres. Secondo: "Data cruciale il 7 settembre: c'è fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del test contro il Trino, vinto per 3-1 dalla Pro Vercelli, il presidente Massimo Secondo ha parlato della posizione del club viste gli ultimi sviluppi odierni, come l'annunciato sciopero dell'AIC:

"Ho preso atto dell'ennesimo comportamento originale di qualche società, c'è un evidente comportamento antisindacale, che verrebbe stigmatizzato e punito in qualsiasi ambito che non sia quello calcistico. I calciatori si sono incontrati, proclamando lo stato di agitazione. Decideranno nei prossimi due giorni se trasformarlo in sciopero. Siamo in attesa dell'assemblea del 22 agosto, dove la Lega Pro dovrebbe decidere di posticipare il campionato al 15 settembre. La data cruciale sarà comunque quella del 7 settembre: noi crediamo che il presidente Frattini e il Collegio di Garanzia si deciderà in modo imparziale e obiettivo. Abbiamo grande fiducia che venga così restituita al calcio nazionale la legalità messa sotto le scarpe dalle decisioni di Fabbricini e Balata. Sappiamo che loro eseguono le disposizioni di altri, ma loro ci mettono le firme e quindi citiamo loro", le parole riprese da TuttoC.com.