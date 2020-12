Pro Vercelli ko contro il Livorno, presentato il ricorso: sentenza attesa per l'8 gennaio 2021

vedi letture

Tra le tante disgrazie cui deve far fronte il Livorno, c'è anche l'esito del ricorso presentato dalla Pro Vercelli, che lo scorso 16 dicembre ha giocato il recupero della 14^ giornata contro la formazione labronica perdendo 0-2 in casa: le bianche casacche ritenevano irregolare la posizione di alcuni tesserati dei toscani, che non avrebbero ancora sostituito la fideiussione a suo tempo presentata, ma i giocatori scesi in campo avevano il visto di esecutività da parte della Lega Pro.

A ogni modo, come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Giudice Sportivo si pronuncerà in merito l'8 gennaio.