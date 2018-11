Pro Vercelli, L. Gatto: "La B a 19 ha lasciato tanti giocatori senza niente"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Curiosa intervista de La Gazzetta dello Sport a Massimiliano e Leonardo Gatto, fratelli che militano assieme alla Pro Vercelli. "Quest’estate siamo rimasti senza procuratore - racconta Leonardo alla rosea -, e quindi mi sono dovuto arrangiare. Il mio cartellino è dell’Entella fino al 2021, ma mi avevano comunicato che ero in uscita. E così ho trovato squadra grazie a mio fratello che mi ha avvisato dell’infortunio di un compagno. Mister Grieco, poi, lo avevo ai tempi di Pisa. Quindi tutto è venuto più facile. La crisi del sistema calcistico fra B e C? Sono state fatte cose brutte a molti giocatori. Con tre squadre in meno in B, tanti che avevano 2-3 anni di contratto e volevano guardare al futuro con la famiglia sono rimasti senza niente"