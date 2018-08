Pro Vercelli, Secondo: "Comportamento antisindacale di alcune società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si placa la polemica sui ripescaggi dalla Serie C alla B, e in merito a questo ieri l'AIC ha incontrato alcuni capitani delle rose cadette, che non sembrano però intenzionate a scioperare, come suggerito dall'Assocalciatori. Tra le formazioni che sono alla finestra, in attesa di sviluppi, c'è la Pro Vercelli, il cui presidente Massimo Secondo, dalle colonne de La Stampa, si è così espresso: "Oggi (ieri, ndr) ho preso atto del comportamento antisindacale di alcune società. Ribadisco che Balata e Fabbricini non possono prendere decisioni come quelle, ma io resto fiducioso"