Pulvirenti sul futuro del Catania: "Sono stanco ma nessun acquirente"

© foto di Federico Gaetano

Antonino Pulvirenti, patron del Catania, a La Sicilia ha fatto il punto sul presente e il futuro del club: “Vendita del Catania? Nel corso di questi giorni anche tanti amici me lo chiedono e se ci sono possibili acquirenti. Io rispondo nessuno, non si è presentato mai nessuno e siamo andati avanti compiendo sacrifici. Però non le nascondo che sono stanco. Io sono il primo tifoso del Catania e soffro tantissimo. Staremo a vedere che succede con la Cavese ma basta con i 'ho sentito dire' o 'quello vuole lì il Catania'. Io sto male perché sono il primo dei tifosi però tutte queste polemiche non fanno bene a nessuno”.