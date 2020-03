Quanto inciderà la crisi sulla Serie C? I tre scenari: porte aperte, porte chiuse e stop al torneo

vedi letture

La stima dell’impatto dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus sulla Serie C stimata nello studio condotto da PwC TLS (Clicca qui per il comunicato completo) e che parla di perdite fino ad 84 milioni di euro si è basato su tre specifici scenari per la fine del torneo, a seconda del protrarsi della pandemia.

Il primo scenario prevede una ripresa regolare del campionato, con impianti a porte aperte, mentre il secondo valuta la medesima tipologia di ripresa ma a porte chiuse. Infine il terzo scenario comporta il termine anticipato del campionato in corso e la ripresa delle partite, a porte chiuse, per i primi due mesi della prossima stagione.

Per ciascuno di questi scenari è stato stimato un impatto economico derivante da eventi diretti certi, come ad esempio il mancato incasso da botteghino, ed eventi probabili.